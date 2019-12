J'ai lu ce petit livre au rayon livres new-âge de la librairie Saphira : Lest une oeuvre criante de vérité, un témoignage vibrant de ce que la recherche de l'absolu peut parfois apporter comme illusions, déceptions, voies détournées... La preuve par l'exemple concret que la voie, la vérité, la vie ne se trouvent pas "ailleurs", mais en soi-même, lorsqu'on a enfin compris, après s'être égaré sur des sentiers tortueux, que l'essentiel se trouve dans la simplicité.Aussi, au cours de ces années,Potvin fera d'intenses recherches et découvrira la véritable nature des enseignements de Jésus, voilés et occultés jusqu'à ce jour, et dépouillés de toutes les faussetés que des générations y ont placées depuis 2000 ans. Nous redécouvrons avec lui les paraboles, vues dans un contexte actuel. Ce qui frappe dans "", c'est l'absence de censure, l'authenticité du propos, le réalisme de la situation. Ce qui frappe, c'est la franchise totale avec laquelle l'auteur se livre. Ce qui frappe, avant tout, c'est le message...Plus qu'un autre livre sur la spiritualité, "L'Éveil du Supra Humain" est une oeuvre criante de vérité, un témoignage vibrant de ce que la recherche de l'absolu peut parfois apporter comme illusions, déceptions, voies détournées... La preuve par l'exemple concret que la voie, la vérité, la vie ne se trouvent pas "ailleurs", mais en soi-même, lorsqu'on a enfin compris, après s'être égaré sur des sentiers tortueux, que l'essentiel se trouve dans la simplicité. Dans le retour à la source même.